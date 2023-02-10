南市跨局處查緝有成效 5個月查獲22處非法棄置場址

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（中央社記者張榮祥台南10日電）為杜絕「北廢南送」，南市府「廢棄物非法棄置跨局處專案小組」成軍不到半年，巡查930次、查獲22處非法廢棄物棄置場址；13件已移送地檢署偵辦，其中1件還是現行犯。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，台南市要克服一切困難，阻絕非法棄置廢棄物，跨局處專案小組加強巡查外，也結合環檢警共同取締不法廢棄物棄置等重大案件，一旦發現非法棄置情事，不論是追查行為人、場址管控、啟動蒐證偵辦或查扣犯罪車輛等程序，必能事半功倍、有效伸張環境正義。

8日召開的第4次跨局處專案小組會議，由副秘書長邱忠川擔任召集人。地檢署檢察官柯博齡分享「檢察機關偵辦廢棄物非法棄置案例」，柯博齡指出，土地遭傾倒廢棄物，地主有清除的義務。台南市輻員大，許多機關對於管理土地有一定壓力，但仍須善盡管理與巡查之責，大家一起努力，才能杜絕非法偷倒亂象。

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環保局長許仁澤表示，工廠、營建工地委託清除業者處理廢棄物，應確認業者的資格，也應查訪廢棄物處理結果；民眾及公司行號如發現冒用合法業者的牌照上門拉生意或租用土地、倉庫棄置廢棄物，可撥打公害陳情專線0800-066666、6572916轉2222或1999市民服務熱線通報，以有效遏止不肖業者濫倒嚴重破壞國土環境。

環保局稽查檢驗科表示，廢棄物非法棄置跨局處專案小組去年10月成立。中央、地方土地管轄單位都提高巡查頻率，迄今累計巡查930件次，包括無人機巡拍、增設路口監視器、以國土「衛星影像變異點」清查、環警聯手執行道路攔查。半年不到就查獲22處非法棄置案，其中1件是未領有清除許可的非法傾倒水肥現行犯。（編輯：孫承武）1120210