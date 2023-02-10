跨黨3議員指學校醫院人行道狀況多 北市府允改善

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（中央社記者劉建邦台北10日電）台北市議員趙怡翔等人指出，北市學校、醫院附近有人行道寬度不足等狀況，影響長輩、學童行走安全，要求全面檢視。北市交通局今天表示，將跨局處討論，評估後盡速改善。

民進黨台北市議員趙怡翔、國民黨市議員詹為元、民眾黨市議員張志豪等人，上午在北市議會召開跨黨派記者會，並喊出「還給台北市安全的返家道路」口號。

趙怡翔表示，調資料發現，北市交通死亡人數幾乎每3天就有1件死亡車禍，因交通事故死亡的行人占多數，其中一半為高齡長者，像日前才發生高齡行人走在學校附近斑馬線，遭機車撞倒送醫。

他說，出席的3名議員選區都曾發生行人交通事故個案，如他選區的大安國中附近，市府雖有執行道路鋪平等，但人行道10多年未更新且寬度不足，讓行動不便民眾在使用輪椅時難通行，學生也不太敢過馬路。

詹為元指出，北市交通事故造成行人死亡的數據近期提升，應設置更安全的人行道，像選區附近國小的人行道有破損、高低落差等狀況，建議市府參考日本設圍欄等方式，保護學童及行人安全。

張志豪說，他的日本友人提過，北市人行道數量不足，像日本都是實體人行道，台北市部分，如市立聯合醫院 仁愛院區前有設人行道卻含自行車道，讓長輩行走不易。

3名議員認為要確保行人安全，市府應從工程、執法、教育面著手，全面檢查醫院及學校附近200公尺內的人行道，確保連貫性及安全，及優先鋪平路面、減少死角等設計，可參考美國規劃的外推人行道、設降速裝置、調整寬度等作法。

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出席記者會的台北市交通局長謝銘鴻表示，已與北市教育局洽談，針對學校旁人行道有不連貫及不平整等狀況提出清單，後續會盡速改善，至於醫院旁的人行道會再檢視，相關工程狀況經評估後，就優先執行。

他說，過去交通工程觀念都以車輛快速、好走、停車方便為優先，卻造成行人不被重視，除應提升駕駛及行人交通安全概念，針對提高行人安全的工程，如拓寬人行道等，認為要先與地方建立共識，以免造成後續難施行。（編輯：李錫璋）1120210