台東行銷鳳梨釋迦 前進馬祖邀民眾挺「好釋」

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（中央社記者盧太城台東縣10日電）中國禁止釋迦輸入，台東鳳梨釋迦價格持續低迷，台東縣政府昨日前往馬祖行銷，歡迎全台民眾一起挺「好釋」。

台東縣政府今天發布新聞稿，積極推廣讓各界看見台東的優質水果，台東縣副縣長王志輝9日遠赴馬祖行銷鳳梨釋迦，受到連江縣長王忠銘熱烈歡迎。

台東縣農業處長許家豪今天接受中央社記者訪問表示，鳳梨釋迦過去以外銷中國為主，現因外銷受阻，台東縣政府積極轉戰內銷市場，盤整國內各式通路，開拓銷售管道。

從110年起與新北、嘉義、金門及台中等縣市首長聯手，到媒合全國各通路如全聯、7-11、全家、家樂福、企業、台北市旅館公會及邀防疫女神賈永婕行銷，台東饒慶鈴縣長也邀請台東女兒、金牌舉重選手郭婞淳「接粒挺釋迦」，並拍攝宣傳影片推廣家鄉的甜蜜滋味。

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許家豪說，這次特別到馬祖連江縣拜會，希望把外銷等級的台東鳳梨釋迦產地直送，與馬祖民眾分享，同時兩縣也共同行銷在地特產，開啟雙方合作契機。

王忠銘表示，王志輝是馬祖的老朋友，從過去國發會時期，就協助馬祖，於各期離島建設基金計劃提供協助，從他對於馬祖基礎建設侃侃而談，就可以略知一二，對於馬祖近年來的發展，有不小的功勳。（編輯：郭諭儒）1120210