金門馬拉松11日登場 帛琉觀光部長率團觀摩

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）2023金門馬拉松11日登場，帛琉觀光部長特米突奇爾今天率團前來觀摩，希望汲取金門經驗，讓6月辦理的帛琉首屆馬拉松順利。雙方並盼昔日都為戰地的金門和帛琉能加強交流。

在中華民國路跑協會安排下，帛琉人力資源、文化經濟發展與觀光部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl）率觀光局、田徑協會等人員到金門觀摩馬拉松，今天到縣府拜會；副縣長李文良率教育處長黃雅芬等人接待。

帛琉預定6月辦理首屆馬拉松，李文良分享過去辦理馬拉松的經驗說，一開始只有數千人參加，到後來萬人活動，已成為國內外知名賽事，還曾因跑者住宿房數不足，研議以軍營或郵輪供跑者住宿。特米突奇爾在旁勤做筆記，希望能汲取金門經驗，讓帛琉首屆馬拉松順利。

李文良說明，金門馬拉松融入戰地特色，例如槍林彈雨的砲聲、偽裝網、阿兵哥，讓跑者感受到金門戰地風情；並引進兩岸都熟悉的歌手鄧麗君的歌聲等，凡是金門有關的元素，都展現在賽事中，提供跑者不一樣的賽事體驗。

金門馬拉松已進入第16屆，李文良說，從開始不那麼熱門，到現在變得搶手，一開放報名就秒殺，也成了金門人的驕傲。

李文良表示，金門曾是戰地、帛琉二戰期間也歷經戰爭洗禮，兩地有很多共通點；特米突奇爾說，帛琉有一個州在二戰中，曾經歷非常慘烈的戰役，在軍事旅遊文化上，帛琉與金門有類似之處，就是將戰地轉換成觀光點，對金門從戰地蛻變展現耀眼的戰地文化，表示讚佩。

特米突奇爾也提到，除了馬拉松，帛琉欠缺像金門高粱酒的特色產業；李文良提議，帛琉可引進金門高粱酒，協助行銷。雙方都希望未來兩地能強化交流。

此外，去年台灣和帛琉旅遊泡泡期間，帛琉政府曾計劃邀請金門奧運羽球好手李洋前往參訪，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情作罷；特米突奇爾說，帛琉計劃發展羽球運動，希望李洋有機會成行。（編輯：郭諭儒）1120210