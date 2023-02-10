軍方出借土地 台中潭雅神綠園道等9年將縫合

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台中市觀光旅遊局9年前在神岡區新庄里闢建全長2公里的新庄休閒園道，但因軍方營區阻隔，無法串連潭雅神綠園道；國民黨立委楊瓊瓔（粉紅背心者）10日邀集相關單位會勘，爭取軍方出借土地，預計9月完工。（立委楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月10日

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（中央社記者趙麗妍台中10日電）台中市觀旅局9年前在神岡區新庄里闢建全長2公里的新庄休閒園道，但因軍方營區阻隔，無法串連潭雅神綠園道，立委楊瓊瓔爭取軍方出借土地，預計9月完工。

台中市觀旅局9年前投入新台幣3250萬元，在新庄里鄰近大甲溪一帶興建全長2公里的休憩園道，北起和睦路，南接神清路，但因陸軍五八砲指部及空軍第三聯隊營區阻隔，無法串聯潭雅神綠園道。

國民黨立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘，爭取神岡五八砲指部與空軍第三機聯隊圍牆中間通道長800公尺，銜接串聯潭雅神綠園道及新庄休閒園道。

圳前里長陳木生、圳堵里長鄭秀燕指出，新庄休閒園道完工啟用時，市府承諾要接潭雅神綠園道，9年過去至今沒有銜接，民眾如果要騎到潭雅神綠園道，必須要繞道神清路，神清路並未設有自行車道或人行步道，用路人相當危險。

軍方表示，神岡陸軍五八砲指部與空軍第三機聯隊圍牆中間留設通道屬營區外畸零地，目前未有運用計劃。台中市觀旅局若要使用規劃銜接潭雅神綠園道及神岡新庄休閒園道，軍方原則同意依程序辦理借用。

觀旅局觀光工程科長廖偉志表示，儘速籌措經費，初估長度約800公尺、寬3公尺，工程經費約300萬元，預計年中進場施工，9月應可完工。

楊瓊瓔說，縫合潭雅神綠園道與新庄休閒園道，提供完善自行車動線，免除車友繞道遠行不便，提升公共基礎設施機能，提供造訪民眾更佳的遊憩體驗，並帶動沿線地區觀光效益。（編輯：郭諭儒）1120210