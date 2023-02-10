金門供電無虞 台電：沒有向中國接電計畫

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（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）台灣電力公司副總經理王振勇今天說，依目前金門塔山電廠機組建置，金門不會缺電，而且台電會隨電力需求增加機組；他同時表示，目前台電並沒有金門向中國大陸接電的計畫。

王振勇今天抵金門縣政府拜會縣長陳福海，說明金門目前電力及供電概況，盼未來與縣府攜手合作，提供金門地區良好的供電服務。

稍後王振勇在接受媒體聯訪表示，之所以會有自中國接電的想法，是因早期並沒「2050淨零」問題；現在有了「淨零」排放政策，因此路徑方向可能需要重新思考，強調台電並無自中國接電規劃。

王振勇同意「金門要發展，水電必須優先」看法；他說，過去擔任電源開發處長任內，促成塔山電發廠9號、10號機組建置完成，代表金門地區未來10年穩定供電無虞；如果預測未來有電力需求，會依縣政發展進行電源規劃，增加發電機組，但目前供電沒有問題。

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台電塔山發電廠長楊清煌說明，以2022年金門尖峰用電量每小時6.5萬度估計，今年用電量高峰將近7萬度，從目前供電能力來看，供電絕對沒有問題。

今天會談中，陳福海提及「向中國接電」議題表示，金門發展必須有足夠的水、電；他認為，接電的技術面不是問題，從福建接水的經驗看「接電比接水單純」，當初到福建找水很辛苦，水到了金門另外要有水庫；接電就不一樣，燈亮就代表電接成功。（編輯：孫承武）1120210