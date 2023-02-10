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新莊中港大排光雕展登場 浪漫河廊搭KUSO風吸睛

2023/2/10 22:54（2/10 23:06 更新）
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一年一度的新莊中港大排光雕展2月10日起到3月26日盛大登場，以河川整治後的水域生態復育成果作為設計構想，有KUSO風格與逗趣大眼的可愛造型動物。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日
一年一度的新莊中港大排光雕展2月10日起到3月26日盛大登場，以河川整治後的水域生態復育成果作為設計構想，有KUSO風格與逗趣大眼的可愛造型動物。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日
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（中央社記者高華謙新北10日電）一年一度新莊中港大排光雕展今天起到3月26日盛大開展，為期45天的光雕展橫跨2個情人節。今年以KUSO風格與逗趣大眼為元素貫穿浪漫河廊，白天還可看到可愛造型動物裝置藝術。

新北市政府副秘書長張其強今天晚間出席開幕式時表示，繼「2020藍調中港」及「2022鯨彩中港」光雕展頗受好評後，中港大排光雕展已成為新莊區年度活動，今年更有別以往，以「EyE在中港 睛彩光雕」為主題，不只夜間光雕，白天還能欣賞可愛造型動物裝置藝術。

新北市府水利局長宋德仁說，這次是以河川整治後的水域生態復育成果作為設計構想，包括蜻蜓、翠鳥、毛蟹、瓢蟲、青蛙及烏龜等河川常見動物，並分10大展區，主題燈飾「生態小睛靈」結合兩側大樹，發光的大眼睛就藏在樹藤中。

宋德仁表示，為期45天的光雕展橫跨西洋情人節及白色情人節，是浪漫約會首選，今年最大彩蛋是彩虹廣場旁和凹灣碼頭上演的「生態俱樂部」光雕動態秀，將集結水域所有展區的昆蟲、動物在光雕展現身。（編輯：方沛清）1120210

新莊中港大排光雕展10日登場，主題燈飾「生態小睛靈」結合兩側大樹，發光的大眼睛就藏在樹藤中。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日
新莊中港大排光雕展10日登場，主題燈飾「生態小睛靈」結合兩側大樹，發光的大眼睛就藏在樹藤中。（新北水利局提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日
新莊中港大排光雕展2月10日起到3月26日盛大登場，為期45天的光雕展橫跨西洋情人節及白色情人節，是浪漫約會首選。（新北市水利局提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日
新莊中港大排光雕展2月10日起到3月26日盛大登場，為期45天的光雕展橫跨西洋情人節及白色情人節，是浪漫約會首選。（新北市水利局提供）中央社記者高華謙傳真 112年2月10日
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