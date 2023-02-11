星雲大師13日圓寂讚頌典禮 佛光山周邊交管
2023/2/11 10:25
（中央社記者洪學廣高雄11日電）星雲大師將於13日舉行圓寂讚頌典禮，預估有超過3萬信眾前往弔唁。高市府今天提醒周邊道路將實施交管，建議走替代道路通行，並事前掌握交通指南提早到場。
高市府表示，佛光山將在13日上午9時於佛光山本山舉行圓寂讚頌典禮，預估當天有海內外超過3萬信眾參加，周邊道路將實施交通管制。其中，興田路（佛光山路段）將管制車輛進入；省道台29線將封閉部分缺口禁止車輛迴轉。員警將於路口派員疏導，維護交通安全與秩序。
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依佛光山統計，當日有超過500輛以上大客車載送各地信徒參加典禮。交通局今天新聞稿表示，針對大客車動線，規劃於佛光山台29線路段兩側設置大客車臨停下客區，並導引大客車至高屏溪堤防疏浚道路停放。
市府也提供相關交通指南圖卡供民眾參閱，交通局提醒參加典禮民眾，優先參閱交通指南查找動線，並依現場導引牌面停車，避免找不到停車位影響參加典禮時間；行經管制路段減速慢行，穿越性車流也請提早改道。（編輯：孫承武）1120211
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