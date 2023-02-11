大林蒲遷村 高市規劃750戶社宅加快居民歡喜搬新厝

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄市政府與經濟部今天上午召開第4次大林蒲遷村說明會，市長陳其邁展現誠意第4次親自出席。市府都發局說明安置方案，包括規劃750戶社宅，希望加快居民歡喜搬新厝。

陳其邁與經濟部長王美花共同主持，立法委員賴瑞隆、在地議員及大林蒲6個里里長出席說明會。高雄市政府自民國110年2月公布第1版遷村草案後，陳其邁傾聽民意，今天更是第4次親自出席。

會中持續跟中央爭取放寬私有住商區土地「一坪換一坪」資格、增加弱勢戶遷移費、提升安置地容積率、農業區土地得跨區區段徵收換選高坪特定區住宅區土地、設籍鳳鼻頭漁港漁船(筏)優惠收購，以及安置地興建獨棟綜合性活動中心暨文化館等。依市府數據，大林蒲遷村，成功爭取到行政院同意，遷村經費從原本的新台幣589.81億元提高到694.31億元，增加了104.5億元。

對於遷村作業，高市府都市發展局今天也重申保障鄉親財產權與居住權，除已公布的私有住商土地協議價購價格，由每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元；為落實照顧居民，目前居民們住房屋，無論合法與否，都將以「全新重建價格補償」，不會因建物屋齡老舊而減價，皆以相同等級建築物適用同一標準給予補償，並依遷村當年度物調指數加計補償金額，不會有所差別，讓居民歡喜搬新厝。

針對居民關心的安置問題，都發局表示，由內政部協助在遷村安置地加碼興建至少500戶以上的社會住宅，加上原先規劃的250戶，合計有750戶，優先提供給大林蒲無房無地、符合社會住宅資格居民，申請承租入住；未來全市社會住宅，也會保留一定名額提供租住，以保障遷村弱勢戶的居住權，符合申請社宅居住資格者，也可按身分不同享有5至7.5折相關租金優惠。

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另外，預定興建500戶社會住宅地點，位於中崙國宅北側，距捷運黃線七老爺站不到800公尺等優勢，生活機能完善；私有住商區土地協議價購金額，由每坪14.05萬元提高到14.5萬元，實質提高選擇領取現金方案者權益。

學童就學部分，設籍大林蒲地區孩子可透過專案就近選擇小港、前鎮、林園、鳳山學校新生入學或轉學，不受戶籍限制，未來也將在遷村新基地上建新國中、國小，完善配套措施不影響學生受教權，完善銜接和安排。（編輯：孫承武）1120211