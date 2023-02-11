鹽行國中校歌是盧廣仲唱的 台南永康新學校引熱議[影]

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台南市永康區鹽行國中不僅擁有漂亮新校舍，又緊鄰南科，還找來創作歌手盧廣仲唱校歌。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月11日

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（中央社記者張榮祥台南11日電）創校第2年的台南市永康區鹽行國中，不僅擁有漂亮新校舍，又緊鄰南科，且找來知名歌手盧廣仲創作並演唱校歌，學校鐘聲轉變成輕快歌曲，引起周遭居民熱議。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南市永康區鹽行國中新建漂亮校舍，又緊鄰南科，深受許多南科父母青睞。近日附近居民更發現學校鐘聲消失了，竟變成輕快曲風的校歌，再三探詢，才知道出自台南在地「三金」創作歌手盧廣仲。

鹽行國中校歌 曲：盧廣仲

詞：王維斌、林建佑

唱：盧廣仲 水漾 水漾 舊武定

水漾 水漾 樹蛙鳴

三村學子喜相逢

幸福飛翔 在鹽中 鹽中就學好環境

青衿樹蛙齊合鳴

適性揚才品德正

多元智慧樂展能

永保安康樂融融

胸懷大志 世界行 水漾囡仔讀冊聲（台）

老師家長鬥陣行（台）

咱的希望攏佇遮（台）

創造未來好名聲（台）

鹽行國中校歌（清晰音檔點這裡）開頭就唱到「水漾水漾舊武定，水漾水漾樹蛙鳴」，描繪的是校園周邊市地環境。市府透過徵收重新規劃土地，新建鹽行國中，完善周邊人行道和停車場，營造休憩和滯洪功能公園，更在永康大排兩側打造寬敞景觀綠廊。

鹽行國中及周遭區段徵收工程深獲工程界肯定，且奪得不少獎項；台南市長黃偉哲表示，鹽行國中滿足南科湧入人口對新校園的期待，也打造台南成為宜居城市。

黃偉哲同時感謝金曲、金鐘、金馬「三金」歌手盧廣仲，為鹽行國中製作好聽校歌，讓學生上學有更多不同體驗。（編輯：謝雅竹）1120211