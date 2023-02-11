縣庫吃緊 金門向中央爭取調降財力級次

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃慧敏、賴于榛金門縣11日電）金門縣長陳福海10日拜會行政院副院長鄭文燦，建請行政院考量離島特殊情況，將金門縣財力級次修正為第5級；經跨部會討論後，鄭文燦指示交通、財政等部門全力配合。

鄭文燦接受媒體訪問表示，昨天拜會確實提出陳情，其中一項原因是金門酒廠因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緣故，近3年來營收下降，庫存量高，同時也影響金門縣政府財政，才會希望中央多所協助，並建議調整金門縣的財政等級。初步聽起來這是一個暫時性問題，已指示幕僚與交通部、財政部等進行深入了解。

昨天拜會行程中，陳福海提出包括金門縣財力分級、榮民之家、商港與大橋聯外道路等重要議題爭取中央支持。依金門縣政府今天發出新聞稿表示，中央對地方補助劃分，將金門財力分級為第3級，補助比率偏低；由於金門財政近年日趨緊張，離島地區各項公共工程營建成本及物價水準又高於台灣各縣市，縣府認為有重新檢討必要。

依縣府提供數據，民國108年至112年，金門縣資本門預算，中央補助比率僅36.51%至55.33%，造成財政沉重負擔，且金門縣近3年（108-110）歲入歲出決算審定餘絀短絀高達新台幣59.29億元，產生鉅額差短。

尤其金門縣經濟規模及產業家數，與同屬財力3級的新竹市等縣市根本無法相比，同列3級實有不公。因此建請考量金門縣離島特殊情況，將財力級次修正為第5級，達到改善財政狀況，加速地方建設的目標。

金門縣政府財政處官員說明，主計總處視直轄市及縣市財政收支狀況，將財力級次劃分為5級。在自有財源和自籌財源部分，金門因有金酒的捐贈，財力級次與台南、高雄和新竹同列3級。金門縣政府認為，金酒捐贈是社會福利和地方建設來源，不能免除中央對地方補助義務。建請與台東、花蓮和澎湖、連江等縣列為第5級。（編輯：孫承武）1120211