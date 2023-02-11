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雲林草嶺櫻花開吸引爆量遊客 縣府加開專車

2023/2/11 16:50（2/11 17:16 更新）
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雲林縣草嶺青山坪咖啡農場櫻花盛開，吸引遊客前往賞櫻，紛紛拍照打卡。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月11日
雲林縣草嶺青山坪咖啡農場櫻花盛開，吸引遊客前往賞櫻，紛紛拍照打卡。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月11日
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（中央社記者蔡智明雲林縣11日電）雲林縣草嶺石壁地區櫻花綻放，2月初至今賞櫻遊客超過3萬人次，但當地路窄易塞車，縣府今天起加開台灣好行賞花專車，呼籲民眾共乘或搭大眾交通工具上山賞櫻。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿指出，草嶺櫻花季2月1日正式登場後已逾3萬人次來賞花，著名的賞櫻打卡景點草嶺青山坪咖啡農場櫻花已完全盛開，預計未來2週會有更多人到訪。

文觀處表示，今天起至3月5日花季期間的週五、六、日及國定連續假期，加開台灣好行雲林草嶺線40人座大客車提供遊客搭乘，欲搭乘者事先向台西客運斗六站預約；當地路窄易塞車，請民眾多運用公共運具或一起共乘上山賞櫻。

另外，花季期間假日執行交通管制，草嶺第一停車場青山坪咖啡農場入口處、草嶺地質公園入口處、縣道149甲線叉路與蓬萊瀑布入口處及東壁山莊至九芎神木入口處，上午9時至下午3時單線通行，並禁止路邊停車。

文觀處說，草嶺除了青山坪咖啡農場，當地的景點九芎神木、石壁仙谷、蘇家農場、美人谷、雲嶺之丘，都可賞櫻。（編輯：謝雅竹）1120211

雲林草嶺櫻花盛開，沿途粉紅色、紅色、白色櫻花開滿枝頭，吸引民眾駐足觀賞。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月11日
雲林草嶺櫻花盛開，沿途粉紅色、紅色、白色櫻花開滿枝頭，吸引民眾駐足觀賞。（雲林縣文觀處提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月11日
#九芎神木
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