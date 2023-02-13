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台南龍崎光節空山祭延展 陪民眾過西洋情人節

2023/2/13 18:23
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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南龍崎光節空山祭原訂昨天閉展，因售票率及觀展人次創歷年新高，市府決定延展至明天，並推出情人節限定活動，陪民眾度過充滿藝術感的西洋情人節。

台南市政府文化局今天發布新聞稿，被譽為「台灣最美山林燈節」的龍崎光節空山祭，自去年耶誕節開展至今，人氣持續在社群網站延燒，並成為熱門打卡景點，累計超過9萬人次觀展，票房突破新台幣570萬元。

文化局表示，此屆活動售票率達8成，單日平均突破6位數收入，都創下歷屆最佳紀錄，考量遊客反應熱烈，空山祭原訂昨天閉展，台南市長黃偉哲決定延展至明天。

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明天適逢西洋情人節，推出情人節限定活動，情侶、夫妻或任何形式的伴侶，只要在場內拍下充滿感情的創意合照，並在社群網站打卡或tag活動，就可在服務台領取限量「月老知我心軟糖」一份，限量214份，送完為止。

文化局盼透過月老加持的軟糖，傳遞粉色系戀愛感，祝福天下有情人終成眷屬，也邀請民眾把握最後機會，與策展團隊分享浪漫與喜悅，一同點亮龍崎偏鄉的山林夜晚。（編輯：郭諭儒）1120213

#台南市政府文化局
#黃偉哲
#龍崎光節空山祭
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