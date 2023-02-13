一卡通9週年特展 一探電子支付數據奧秘

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一卡通公司為慶祝成立滿9週年，13日起在高雄駁二藝術特區舉辦「數據賦能．無限可能」特展，同時發表最新一卡通電子支付產業白皮書，宣告將建立新型態支付商業模式。（一卡通公司提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）一卡通公司成立滿9年，累積龐大數據資源，今天起在高雄駁二舉辦特展，讓外界一探電子支付數據奧秘。同時發表最新一卡通電子支付產業白皮書，宣告將建立新型態支付商業模式。

為慶祝成立滿9週年，一卡通今天起在高雄駁二藝術特區舉辦「數據賦能．無限可能」特展，以交通搭乘、民生消費、生活繳費及社群互動4大支付情境為主題，運用AR將虛擬數據與實體場景結合打造展區。

同時，一卡通也發表最新一卡通電子支付產業白皮書，宣告將挾龐大數據資源打造數據中台，與合作夥伴擴大推動iPASS 3.0，建立新型態支付商業模式。

今天特展開幕由一卡通代理董事長、高市府經發局長廖泰翔主持，高雄市長陳其邁及多家交通、銀行、資通等業者到場參與。廖泰翔致詞表示，一卡通成立9年，透過電子票證帶動首波成長，在交通及小額支付場域打下基礎。

陳其邁致詞感謝眾多合作夥伴與一卡通共同努力，他表示，市府將積極協助一卡通從電子票證、電子支付到現在結合金融科技，運用創新科技不斷求新求變，領先跑在前端才是站穩腳步的關鍵。

陳其邁並表示，市府將扮演主動積極的公益引導角色，讓一卡通從票證公司蛻變，透過更廣泛的數據分析為市民提供更貼心的服務。

廖泰翔表示，一卡通接續將藉由「數據賦能」邁向第3個成長曲線，把高雄市作為智慧城市創新平台，再擴大與其他縣市政府合作，包括結合社福卡、交通票證、學生證等市民服務，從金融支付帶動整體城市轉型。

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經發局指出，高雄正往智慧城市目標邁進，積極協助新創產業「找資源、找創意、找夥伴、找商機」四大需求，未來將與一卡通密切合作，聯手中央加速亞灣2.0發展，推動更多元化金融科技創新服務。

iPASS一卡通「數據賦能．無限可能」9週年特展，即日起至28日於高雄駁二藝術特區大勇倉庫群P3-1倉庫展出，讓民眾一探電子支付數據的奧秘。展場並開放迪士尼100週年套卡預購及販售限量福袋等商品。（編輯：郭諭儒）1120213