中台灣元宵燈會落幕湧百萬人潮 接駁車疏運800車次

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（中央社記者趙麗妍台中14日電）2023中台灣元宵燈會落幕，為期9天的展期，湧入逾百萬人次遊客，台中市政府交通局推出平日搭公車、假日搭接駁車，接駁車疏運近800車次，成功疏通賞燈人潮。

台中市交通局今天發布新聞稿，交通局長葉昭甫表示，燈會開幕首週末接駁熱烈，預期燈會最後一天會迎來賞燈高峰，加上今年中台灣燈會主燈為全台規模最大的水上動力機械花燈「幸福台中Happy兔」，吸引大量人潮及車流。

葉昭甫指出，活動鼓勵民眾搭乘大眾運輸前往會場，交通局為疏運假日參觀民眾，除協調客運業者加密公車班次外，更協調25路公車在凱旋敦化路口（起站）增開晚上班次並搭配免費接駁路線，彈性調度及增派接駁車支援，兩個週末接駁車共計出動近800車次。

葉昭甫說，除完善的交通規劃及交通管制措施外，也須仰賴現場交管人員辛勞執行管制及疏導車流，活動期間會場周邊車潮不間斷，感謝警察局全力疏導，針對河南路、凱旋路及經貿路等車多壅塞路段加強車流疏導及燈控，市府團隊提升接駁車效能，讓賞燈民眾感受台中幸福宜居的城市魅力。（編輯：陳仁華）1120214