聲寶集團總部落腳桃園 張善政：雙贏局面

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市長張善政今天至龜山區出席「聲寶集團企業總部啟用典禮」時表示，桃園是全國最大的工業城市，聲寶首度設立總部基地就選擇桃園，相信將帶來雙贏局面。

張善政表示，桃園過去幾年是經濟部「投資台灣三大方案」的亮點，共獲投資約新台幣3760億元，占比為全台第一，市府將持續協助桃園產業在人才、投資等方面國際化，並在更多層面與產學界合作。

聲寶公司總裁陳盛沺表示，聲寶集團分公司分散各地，這是首次設置總部；聲寶集團的大多數投資位於國內，未來總部對面的工廠也將規劃開發為超過4萬坪的物流園區，並由製造業拓展為服務業。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，聲寶集團位於林口工四工業區的企業營運總部大樓投入金額近5億元，總部將進駐聲寶公司、瑞智精密、東源物流等子公司。

張誠說，市府制定「桃園市產業發展自治條例」獎勵優惠措施，提供地價稅、房屋稅、勞工薪資、職業訓練等補助獎勵，目前已有51家企業於桃園設立營運部。（編輯：李錫璋）1120214