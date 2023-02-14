屏東內埔社福館啟用 突破地域限制提供全人照顧

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（中央社記者李卉婷屏東縣14日電）因應社會福利需求多樣化，屏東縣政府斥資逾新台幣1億6000萬興建內埔社會福利館，今天正式營運。屏東縣長周春米說，提供兒童、婦女保護及全人照顧，期望提高民眾近便福利服務。

周春米在內埔社會福利館開幕會中指出，因人口結構改變，屏東縣將邁入超高齡社會，多元福利需求不斷增加，期盼透過突破地域限制與資源缺乏困境，延伸服務據點，興建及修繕綜合社會福利館，作為支持照顧在地化的安居樂業網絡。

她表示，內埔社會福利館是繼鹽埔、九如、屏東、竹田、潮州、恆春社福館、鵝鑾鼻照顧中心後，第8處啟用的社福館，透過社會福利均衡發展及增進服務近便性與在地性，利用空間和課程建構老幼共學、青銀同樂的多元服務場域，期待營造出多世代互動交流氛圍。

縣府提及，內埔社福館考量全齡需求的空間設置，提供全人的服務。從民國109年開始動工興建，由衛福部補助經費新台幣8200萬，縣府自籌8263萬，總價逾1億6000萬。

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社會處說，館室1樓設有體健室，擁有4D PRO運動設施，透過專業教練規劃長者體適能課程，期待將運動帶入生活，以預防及延緩失能；提供青少年休閒、互動的空間，達到紓解壓力、自我探索、建立合作關係；身障社區日間照顧據點，讓身心障礙者在所居住的社區當中。另外，也有托育資源中心、室內展演等空間。

社會處表示，內埔社會福利館除關心長者、身障、青少年、兒童等照顧需求外，也針對脆弱家庭提供支持性服務，有人身安全疑慮的家庭提供保護性服務。（編輯：卞金峰）1120214