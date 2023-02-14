陳光復會勘風櫃漁港及成功橋 指示擋風牆向西延伸

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澎湖縣長陳光復14日會勘湖西成功橋等設施，針對成功橋側風，他指示成功橋北側擋風牆向西延長50公尺，若延伸擋風牆後效果不佳，再評估興建成功橋機車專用道。（澎湖縣政府提供）中央社 112年2月14日

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（中央社澎湖縣14日電）澎湖縣長陳光復今天會勘風櫃堤防、漁港設施及改善成功橋側風等問題，針對成功橋側風，他指示成功橋北側擋風牆向西延長50公尺，若延伸擋風牆後效果不佳，再評估興建成功橋機車專用道。

陳光復今天偕同副議長藍凱元、議員呂黃春金、議員蔡清續、議員吳政杰等人，並率秘書長蔡淇賢、旅遊處長陳美齡及工務處長薛文堂前往風櫃及成功橋訪視地方建設。

陳光復首站視察風櫃海岸堤防，地方反映海岸線觀景平台缺少燈光照明與欄杆，夜晚行走觀景平台容易發生危險，並建議加設堤防，希望縣府協助。陳光復指示觀景平台步道燈光由旅遊處會同澎管處完成，欄杆則由工務處設置，鄉親希望增設堤防請工務處向水利署爭取經費。

第二站前往風櫃東漁港，薛文堂表示，風櫃東漁港因開口向北，當東北季風來臨時港域內波濤洶湧，船舶於港內互相撞擊岸壁，漁船受到嚴重威脅，因此辦理風櫃東漁港靜穩度提升計畫，期盼透過工程手段改善靜穩度不佳情形。

薛文堂表示，民國109年委託中山大學辦理水工模型試驗，數值模擬規畫最佳方案為漁港北堤向東延伸80公尺，但經費1億4500萬過高，111年水工模型建議方案在碼頭北邊75度興建40公尺防波堤，經費3500萬，今年上半年設計完成後再向漁業署爭取經費，改善風櫃東漁港水面靜穩度。

湖西成功橋東北季風期間，橋上強陣側風導致機車族摔倒受傷，薛文堂表示，縣府110年委託成功大學辦理風場量測及風洞試驗，結論北風或東北風流經成功橋，因橋體外型在橋面產生迴流泡，尺度與橋面寬度相近，因此氣流方向從橋體北側上方往下，順著橋面南側車道吹往北側。

薛文堂表示，試驗研究建議安裝北側擋風牆改變橋體上方氣流，工務處也委託設計成功橋新闢機車道，但工程造價高達4500萬。對此，陳光復指示，先向西延長成功橋北側擋風牆50公尺，若延長擋風牆後效果不佳，再評估興建成功橋建機車專用道。（編輯：黃世雅）1120214