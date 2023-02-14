西洋情人節台南登記結婚 黃偉哲好禮祝福長長久久

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台南市長黃偉哲（左）14日西洋情人節到府北戶政事務所，向登記結婚的新人致贈好禮，祝福天下有情人終成眷屬。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 112年2月14日

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（中央社記者張榮祥台南14日電）今天是西洋情人節，台南市長黃偉哲在府北戶政事務所向登記結婚小倆口致贈好禮，且鼓勵情侶在台南許下終身大事；他表示，將打造台南成為敢婚、願生、樂養的宜居城市。

黃偉哲今天在台南市府北戶政事務所送上「長長久久祝福禮」給登記結婚的新人；黃偉哲接受媒體聯訪指出，西洋情人節表達愛意，最浪漫的事情就是在情人節登記結婚，市府也準備數樣好禮，但願新人長長久久。

黃偉哲同時介紹「長長久久祝福禮」說，這些是台南非常有意義的文創品，茶葉蛋叫「但願」，大腸包小腸的肥皂叫「長長」，台南文創啤酒叫「久久」，但願長長久久；米則象徵新生，希望早生貴子，天下有情人終成眷屬。

台南市政府表示，台南生育政策配合中央，民國112年元旦起更提高產婦生育獎勵金，育兒津貼及托育補助不排富，推動友善托育政策，積極設置公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，提供嬰幼兒家庭平價、優質、可近性的多元托育支持服務，減輕年輕人負擔。

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市府人員說，台南112年元月起將產婦第1名、第2名子女生育獎勵金加碼提高至新台幣2萬元，取消育兒津貼、托育補助排富限制加發補助金額，提供13處社區托育公共家園及2處公設民營托嬰中心；110至114年獲教育部核定17億3400萬元，陸續新建全市18所公共化幼兒園。

此外，台南平價教保服務比率從25%提升至86.3%，讓86%年輕家長第一胎每月負擔不超過3000元；民政局更辦理單身聯誼、聯合婚禮及結婚登記等措施，各戶政所設立背板或彩繪結婚拍照專區，供新人登記留影紀念，還提供假日預約結婚登記服務，打造生在台南幸福滿滿政策。（編輯：陳仁華）1120214