台南學甲宅港抽水站啟用 降低全聚落淹水風險

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台南市政府針對學甲區宅港社區規劃水利整治工程，最後完工的急水溪堤防新建抽水站及雨水下水道14日正式啟用。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月14日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南14日電）南市府針對學甲區宅港社區規劃水利整治工程，盼改善當地遇強降雨容易積淹水，最後完工的急水溪堤防新建抽水站及雨水下水道今天正式啟用，保護標的拓展至全聚落範圍。

台南市長黃偉哲在啟用儀式中致詞表示，為協助宅港一帶居民的生活便利與安全，市府用心施做一系列整治工程，希望解決附近因地勢低窪、容易受強降雨影響而積淹水現象。

黃偉哲指出，當地住宅區位處急水溪及田寮排水間低漥區域，容易受兩側河岸堤防影響，使聚落排水無法正常排放，如2016年颱風梅姬來襲、2018年豪雨，社區都出現淹水現象，雖然積水很快退去，但市府期盼提升排水防洪能力，讓市民能安心居住，不用再擔心淹水影響生活。

台南市政府水利局提供資料指出，經通盤性檢討且獲內政部營建署及經濟部水利署補助經費，總投入經費合計新台幣9300萬元，採「修、圍、集、抽」4大主軸進行，分別為修整津港橋下游段護岸加高、圍堤設置兩道防線、集水箱涵延伸、新建平和抽水站及宅港抽水站等治水防洪工法。

水利局指出，宅港抽水站及社區雨水下水道為改善計畫最後一哩路，將抽水量由原先0.6cms（1cms表示每秒抽排1立方公尺的水）提升至3.6cms，並新建191公尺箱涵，將宅港社區保護標的拓展至全聚落範圍，降低颱風豪雨期間積淹水風險。（編輯：陳仁華）1120214