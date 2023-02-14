蔡培慧邀陳吉仲與農民座談 讓政策更貼近南投需求

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南投立委補選民進黨參選人蔡培慧（右2）14日邀農委會主委陳吉仲（左2）到水里鄉、集集鎮與農民座談，蔡培慧表示，透過提問與建議，讓農政單位了解農民心聲，有助政策推動更貼近實際需求。（蔡培慧團隊提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年2月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）南投立委補選民進黨參選人蔡培慧今天邀農委會主委陳吉仲到水里鄉、集集鎮與農民座談；蔡培慧表示，透過提問與建議，讓農政單位了解農民心聲，有助政策推動更貼近實際需求。

農業是南投縣重要產業，長期關注農業議題的蔡培慧今天下午邀陳吉仲陸續到水里鄉、集集鎮與農民座談，會中談及小型農機具補助、香菇寮補助、冷藏設備及製冰機補助、溪流整治、外銷出口協助等問題，陳吉仲立即請相關單位後續協助。

蔡培慧致詞表示，山坡地、水圳等問題與農民息息相關，陳吉仲今天行程滿檔，但她邀陳吉仲一定要到南投縣實地了解，感謝陳吉仲率農田水利署、水土保持局、農糧署等相關單位共同出席，要為農民解決問題，尤其她擔任不分區立委就已注意到非灌溉區用水問題。

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陳吉仲向鄉親表示，有關農民反映農水路問題，將交辦水保局南投分局會勘並儘快動工施作，鄉親若有其他需要，也可透過蔡培慧反映給農委會；另外，水里鄉公所若規劃以當地特色農產品辦理農業相關活動向全國消費者行銷，農委會可提供協助，以促進地方產業。

有果農提出現行製梅機械補助只限少數機種，與農民偏好使用機種有落差，陳吉仲請農糧署研議增列；一名菇農反映菇寮無法符合實際使用，陳吉仲請農糧署安排現勘了解；有青農提出申請藍莓產銷履歷問題，陳吉仲請農改場協助制訂規範並規劃完成期程。（編輯：陳仁華）1120214