台灣國際蘭展3月登場 吉祥物動畫助宣傳

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台南市政府15日公開2023台灣國際蘭展吉祥物Orchidsa ur動畫片，為將在3月4日登場的展覽宣傳。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 112年2月15日

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）2023台灣國際蘭展將於3月4日至19日在台南市後壁區的台灣蘭花生物科技園區舉行，展出天數增加，規模擴大，台南市政府今天公開蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片，為活動宣傳。

台南市政府指出，2023台灣國際蘭展內容豐富，有主題館、競賽館、花育館、市集館等多個室內展區及戶外展場，邀請12名國內知名花藝設計師在展覽期間進行花藝展演。

市府指出，今年展覽範圍延伸到蘭花公園，適合親子共遊，除邀請社區參與蘭花公園裝置，並設置「Orch idsaur的朋友-蛇頸龍」大型充氣裝置藝術，除了小朋友會喜歡，父母也能欣賞萬代湖畔落羽松美麗景色，適合全家出遊。

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市府指出，蘭展吉祥物Orchidsaur動畫片畫風充滿童趣，由一隻6500萬年前的蜜蜂，揭開蘭花起源神秘面紗，透過萬花筒魔鏡世界，看到蘭花起源、發展及變化，並藉由蘭展吉祥物Orchidsaur連結過去，回到未來，也呼應此次蘭展主題「蘭花魔鏡」。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台灣蘭花生物科技園區今年起正式交由行政院農委會接手，相信在地方政府與中央資源協力挹注之下，台南蘭花產業能更加升級，深化國際市場。（編輯：黃世雅）1120215