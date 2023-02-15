台灣燈會遭疑動員公務員 北市府否認：無績效問題

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北15日電）台灣燈會睽違23年回到台北市舉辦，卻被爆出市府動員公務員下班後前往觀看主燈秀。北市府今天否認有動員，表示是因為機會難得，所以希望大家多欣賞，沒有績效問題。

台灣燈會5日正式開展，位於國父紀念館中央展區的主燈「玉兔壯彩」每天晚間均有展演，卻被媒體報導，市府要求15個局處輪流舉辦「主題之夜」邀請貴賓參加，但因為要清點貴賓證數量，變相造成局處須動員人力在下班後前往觀展。

台北市觀傳局長陳淑慧今天上午接受媒體聯訪表示，並沒有動員情事，是因為機會難得，希望讓大家能多多觀賞，且沒有績效問題，無論人數多寡都非常歡迎。

陳淑慧說明，過去台灣燈會為了維護場地、設施狀況，貴賓席要邀請函才能入座，但台北市政府認為燈會睽違23年終於回歸，就跟交通部觀光局申請了120席座位，開放給醫護、志工、產業代表等人士使用。

觀傳局補充，台北市今年獲配每天120席座位運用，除了由局處舉辦主題之夜邀請相關團體近距離觀賞主燈秀外，也首度在每天晚間8時後開放民眾進場。

台北市長蔣萬安今天上午出席內科千人捐血活動後接受媒體聯訪表示，市府希望把此次台灣燈會辦好，燈會只剩下不到一週的時間，邀請所有國內外民眾把握時間前來欣賞。（編輯：李錫璋）1120215