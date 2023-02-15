謝國樑曾提出染疫慰問金政見 綠營質疑是芭樂票

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市長謝國樑在選舉時提出發放染疫慰問金政見，基隆市議會民進黨團今天舉行記者會，要求市府盡快兌現，議員高喊「咁講這是芭樂票」。市府表示，虛心接受議員的指導。

基隆市議會民進黨團上午在市議會舉行「謝市長！別請基隆人吃芭樂」記者會，民進黨籍市議員拿出芭樂，高喊「莫忘世上苦人多，咁講這是芭樂票」。

基隆市議會民進黨團總召鄭文婷表示，謝國樑在選舉時提出確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）市民發放新台幣1萬元染疫慰問金政見，還高掛看板以大字提到「全國首創」，希望政見的落實也能全國首創，趕快提出落實方式。

對於染疫慰問金看板不久後就被下架，鄭文婷接受媒體聯訪時舉例，「我只有騙你1元，騙完後再把1元放回去，這不算欺騙嗎」。

基隆市議會民進黨團副總召張顥瀚表示，議會將在5月審查追加減預算，希望謝國樑提出誠意，在追加減預算時，讓市民看到開出的選舉支票不是芭樂票，不是撤下看板就好像沒有這項政見，要求市府立即、明確告訴市民，預算何來、如何給、何時給染疫市民。

市議員張之豪說，謝國樑在選舉時就靠免費電動機車和染疫慰問金2項承諾，謝國樑上任2個月來，不斷開發新議題，想挖出「想像中的弊案」，但市民真正在意就只有這2項承諾，不管慰問金金額是否合理恰當，謝國樑選前既然敢開出支票，議員就有責任要求兌現。

市議員陳軍佐表示，謝國樑在選舉時提出染疫慰問金和免費贈送電動機車政見，如果沒有實現，基隆可能會成為全台的笑柄，「也會成為全台第一個芭樂票的城市」。

基隆市政府發言人余治明在媒體LINE群組回應，非常謝謝議員及民進黨團對市府的指導，「我們會虛心接受」。（編輯：李錫璋）1120215