日本富山縣冰見市長訪高市 促台日友好交流合作

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高雄市長陳其邁（右）15日與日本富山縣冰見市長林正之（左）會面，盼促進雙方觀光及教育合作機會。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月15日

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）日本富山縣冰見市長林正之今天率團拜訪高雄市政府，與高雄市長陳其邁針對教育、文化及觀光等台日合作議題交流。林正之也邀中山大學學生來訪冰見，加速推動與高雄交流合作。

林正之今天率冰見市府官員、民間團體與企業人士拜訪高雄市政府及國立中山大學西灣學院。與陳其邁針對教育、文化及觀光等議題進行交流。

陳其邁在會中表示，台日關係歷經921地震、311地震等困難時刻互助，形成堅不可摧的羈絆。高雄與冰見間的緣分更起源自百年前來自冰見市的實業家淺野總一郎，因推動填海造陸促成高雄新市區「哈瑪星」誕生，是高雄城市發展起源。

陳其邁說，淺野總一郎所設立且為台灣水泥前身的淺野水泥，更為台灣工業發展帶來貢獻。而台灣人具飲水思源精神，因此台、日眾人合作成立「淺野總一郎翁事蹟彰顯會台灣支部」，讓更多高雄人得以了解這段歷史。

陳其邁也指出，2市已有許多互動基礎，如今邊境管制鬆綁，冰見市將是許多高雄市民嚮往的觀光地，市府可協助邀網紅或旅行社業者組團赴冰見市踩點，推廣當地特色給高雄市民，促雙邊在觀光、教育、文史等領域更多合作機會。

林正之表示，與高雄鼓山區簽訂友好交流都市協定後，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，遲遲無法進行互訪交流，終於在今年得以實地造訪高雄。

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林正之也介紹冰見市今年已預定與高雄市立歷史博物館舉辦淺野總一郎冥誕175週年紀念展，並邀請中山大學西灣學院學生來訪冰見體驗文化等，加速推動與高雄的交流合作，也歡迎高雄市民來冰見市觀光。

中山大學表示，已規劃於今年7月30日至8月9日間，透過西灣學院「服務學習（三）日本國際志工」課程，選送20名學生至冰見市，在冰見市產業振興部觀光交流課的指導下，參與及協助地方活動。（編輯：郭諭儒）1120215