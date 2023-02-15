保障代理教師權益 屏東核給全學年完整聘期

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屏東縣政府決議屏東縣立高級中等以下學校及公立幼兒園自111學年度第2學期起給予代理教師全學年完整聘期，縣長周春米（後中）表示，落實代理教師完整聘期，有助於提高優秀教師留任率，達到教師、學生雙贏目標。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月15日

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）為保障學童受教權及代理教師權益，屏東縣政府決議屏東縣立高級中等以下學校及公立幼兒園自111學年度第2學期起給予代理教師全學年完整聘期。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，屏東縣自111學年度起已核予偏遠地區學校、實驗教育學校、兼任行政職務教師、合理教師員額等代理教師均完整1年聘期，目前僅一般地區學校編制內未兼任行政職務代理教師聘期為10個月，約有387人未完整聘期。

因此，屏東縣長周春米經與相關單位研議評估後，決定自這學期起，全縣公立高級中等以下學校及幼兒園代理教師聘期核給全學年聘期，保障代理教師權益並因應學校用人需求。

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周春米表示，這項措施預估每年將增加約4470萬人事費，但能夠穩定師資，讓代理教師獲得與正式教師同工同酬的平等待遇，更有助提升教學品質。

周春米指出，擔任立委時就關注支持此議題，代理教師雖然是一年一聘，但暑假期間2個月未支薪，由於許多代理教師工作內容已跟正式教師差異不大，相形之下有失公平原則。落實代理教師完整聘期，有助於提高優秀教師留任率，達到教師、學生雙贏目標。（編輯：郭諭儒）1120215