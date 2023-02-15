議員指燈會交通爛到爆 北市府：已採應變措施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北15日電）民進黨北市議員許淑華今天表示台灣燈會交通爛到爆，並指週邊道路到週六直接變停車場。北市觀傳局回應，已採取包含增加警力、調整紅綠燈秒數等措施，交通壅塞漸改善。

許淑華透過臉書（Facebook）指出，這2週陸續接獲居民陳情，台灣燈會造成國父紀念館附近塞車，附近道路到了週末簡直變停車場，住戶原本只要5分鐘車程就到家，現在要超過半小時。

許淑華說，台灣燈會主場地很早就確定在國父紀念館，但北市府似乎未規劃配套措施處理塞車狀況，如沒有設置讓民眾轉搭大眾運輸的專屬停車場，卻只調漲週邊停車場費用，難怪市民會開車到現場，造成大塞車。

她表示，向市府調資料發現，燈會活動期間到下午5時，國父紀念館附近的車速就變慢，在週六時道路直接變大型停車場；燈會交通爛到爆，市長蔣萬安應向市民道歉，並拜託賞燈民眾，盡量搭乘大眾運輸。

台北市觀光傳播局發布新聞資料表示，台灣燈會進入最後一週，除持續監看人流、車流，也會進行應變機制，上週末與交通部觀光局討論後，已採取包含警力配置、調整紅綠燈秒數、規劃進出展區的分流動線、捷運部分班次採過站不停及管制入出口等措施，週末壅塞狀況已改善。

觀傳局指出，為疏導附近人流，將繼續執行包含拉長調整逸仙路及忠孝東路口的燈號行人穿越時間，啟動分流管制，避免人潮塞在忠孝東路及光復南路側，且加派工作人員引導由逸仙路入口、國父紀念館東側進展區，避免人潮交織。

觀傳局表示，為因應展區人潮擁擠狀況，會增派人力疏導，採取如工作人員以大聲公向行人宣導快速通過等措施。（編輯：蕭博文）1120215