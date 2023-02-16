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屏東潮州社會住宅光春好室 預計最快5月動工

2023/2/16 13:32
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（中央社記者李卉婷屏東縣16日電）繼去年9月動土的屏東市社會住宅「瑞屏安居」，縣府爭取到在潮州興建社會住宅「光春好室」，目前基設審理中，最快將於今年5月動工，期望加值社區機能，吸引青年返鄉發展。

「光春好室」社宅位於潮州鎮志成路與興隆路口，周邊有省道、縣道及潮州火車站，交通網絡發達；且鄰近光春國小、光春國中及潮州高中，共融式特色遊戲場潮好玩幸福村也在附近，步行3分鐘就可抵達潮州夜市，優質學區、生活機能便利。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「光春好室」分別有套房型94戶、身心障礙者社區居住單元1戶、三房型30戶、二房型47戶，附屬設施有托嬰中心、身心障礙者社區日照中心、身心障礙者社區日間作業空間，多樣化的各項設施也將滿足社區及周邊住戶基本生活需求，使生活機能越來越健全。總工程款逾新台幣10億元，預計在民國115年底完工。

屏東縣長周春米表示，屏東社會住宅除了給予弱勢族群救助外，也要讓有心創業或返鄉的青年都能有安身之處，地點都選在繁華的市中心，以利提供便利的服務。由於屏東地形狹長，目前屏南地區興建社宅已向營建署提出資料，正在進行可行性評估，若通過後地點將設置在恆春鎮。

縣府提及，社會住宅申請條件為成年國民；於屏東縣設有戶籍，或未設籍於屏東縣且在屏東縣就學、就業有居住需求；家庭成員於屏東縣無自有住宅；家庭年所得應低於屏東縣50%分位點家庭之平均所得，且所得總額按家庭成員人數平均分配，每人每月不超過最低生活費3.5倍；家庭成員未享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼。（編輯：謝雅竹）1120216

#屏東縣
#光春好室
#周春米
周春米
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