台日交流研討 高齡化社會防災及嘉義斷層成焦點

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內政部消防署16日在故宮南院舉辦台日防災交流研討會，邀日本橫濱市消防局預防部長山田裕之等人與會分享高齡化社會日本防災應對策略等。中央社記者蔡智明攝 112年2月16日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣16日電）消防署今天在故宮南院舉辦台日防災交流研討會，邀日本橫濱市消防局預防部長山田裕之等人分享高齡化社會日本防災應對策略，嘉義縣副縣長劉培東等人關注縣內活動斷層議題。

嘉義縣消防局指出，台灣及日本經常面臨各種天然災害，雙方均加倍努力提升因應天災能力，為促進雙方經驗交流，消防署與嘉義縣消防局舉辦「2023台日防災教育及規劃營運交流研討會」，邀請山田裕之及橫濱市消防局市民防災中心館長武居德真擔任講師。

山田裕之接受媒體聯訪表示，這次分享內容主要是說明日本進入高齡化社會防災應對策略，還有日本消防單位用哪些方法向民眾宣導防災知識。

另外，也向與會者介紹橫濱市民防災中心，裡面設有市民學習防災的設施、防災中心如何妥善營運，以及消防單位如何與民間企業、社團的合作模式。

嘉義縣消防局指出，與會者除了劉培東、內政部消防署副署長馮俊益、國立故宮博物院南部院區處長彭子程、嘉義縣消防局長呂清海等人，行政院災害防救辦公室、教育部、國立科學工藝博物館、台灣大學、海洋大學等單位都派員參加。

劉培東表示，全球正面臨氣候變遷的挑戰，最近土耳其發生大地震，地震規模高達7級以上，造成嚴重人員傷亡及損失。嘉縣內有多條活動斷層，此次透過面對面實體交流，可參考日本防災的各項作為，修正缺點，建立更強韌的防災體系。（編輯：戴光育）1120216