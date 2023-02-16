納管工廠改善計畫收件倒數 高市仍有1500家未送

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（中央社記者林巧璉高雄16日電）申請納管的未登記工廠需於今年3月19日前提送改善計畫，高市共有4412家申請納管，但仍有1500家未提送改善計畫。經發局今天呼籲，如業者來不及提完整計畫，可先送簡易版計畫大綱。

高市經發局新聞稿指出，目前高市共有4412家申請納管（970家臨登轉特登工廠），已核准2950家。申請期限僅剩30天，目前有1500家未提改善計畫，業者如來不及提完整計畫，可先送簡易版計畫大綱，後續再補正相關文件。

經發局指出，完整的改善計畫應包含外部消防水源、環保、自檢表及建築物配置圖等。改善計畫經核定後需於2年內改善，如有正當理由無法在期限內改善，應於民國119年3月19日前完成，並取得特定工廠登記。

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經發局提醒，如有規劃用地變更的工廠，應於121年3月19日前提出用地變更計畫，且最晚需於129年3月19日前取得一般工廠登記，才算完成工廠登記程序。

經發局指出，如業者未能在期限內提出完整改善計畫，可先送簡易版改善計畫大綱，只需填寫工廠基本資料、勾選共同與個別措施計畫。另，外部消防水源、環保許可文件等檢核表可在截止日後依通知日期送件。（編輯：謝雅竹）1120216