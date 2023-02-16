新北31所公立高中職 可先修美加州峽谷大學課程

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新北市教育局長張明文（左）16日與美國加州峽谷大學國際學院院長鄭佳宜（右）簽署課程合作備忘錄，提供新北市公立高中職學生免考托福、即可線上先修美國大學課程。圖為兩人在簽約後交換禮物。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月16日

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（中央社記者黃旭昇新北16日電）新北市政府教育局今天與美國加州峽谷大學簽課程合作備忘錄，新北31所公立高中職學生免考托福，可線上先修峽谷大學200門正式課程，學分也可與知名大學學分轉換。

教育局長張明文下午在教育局與峽谷大學（College of the Canyons）國際學院院長鄭佳宜簽國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP （International English Language Program）課程合作備忘錄。

教育局說，峽谷大學是經美國西部大學院校聯盟（WASC）認證的2年制公立社區大學，學生英文檢定程度如果達歐洲共同語文參考架構（CEFR）B2等級，可直接修習峽谷大學正式課程；如果未達B2等級，可選增進英語文能力的IELP課程，選修通過可獲CEFR的C1等級證明。

鄭佳宜表示，校方有轉學學程，另有史丹佛大學（Stanford University ）、紐約大學（New York University）等可學分轉換。（編輯：李明宗）1120216

新北市教育局長張明文（左）16日與美國加州峽谷大學國際學院院長鄭佳宜（右）正式簽署國際線上學分GOL（Global Online Learning）、學術英語IELP （International English Language Program）課程合作備忘錄。中央社記者黃旭昇新北市攝 112年2月16日