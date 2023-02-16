黃偉哲出席行政院水情會議 爭取春季雜作停灌補償

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（中央社記者楊思瑞台南16日電）台南市長黃偉哲今天出席行政院水情會議，為南部農民爭取春季雜作停灌補償，並盼中央支持烏山頭淨水場、白河水庫更新改善，會議主席行政院副院長鄭文燦允諾交相關部會研議。

台南市政府發布新聞稿指出，行政院下午召開水情會議，黃偉哲在會中表示，目前台南水情燈號進入代表減壓供水的黃燈，相當緊張，希望行政院能體恤農民，針對春季雜作停灌提供適當補償，此建議獲鄭文燦肯定，指示交由相關部會研議。

黃偉哲表示，台南境內雖有水庫，但目前3大水庫合計蓄水率約31.5%，中央與地方應合力改善水庫，在雨季來臨時就能多儲存水源，並希望中央支持烏山頭淨水場更新改善，讓地方自來水供應更穩定。

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黃偉哲指出，白河水庫從民國108年開始清淤，至今年已恢復蓄水，希望能早日完工，讓庫容量恢復到2000萬立方公尺；另外，台南市政府也將繼續爭取南化水庫溢流堰加高，為台南與高雄地區儲存更多水源。

黃偉哲表示，水庫的庫容量更大，對農業、民生與產業用水更有幫助，行政院也指示水利署，加強南高屏3縣市的水資源調度，強化南部整體抗旱能力。（編輯：陳仁華）1120216