桃園議長姪子邱繼泰 宣布爭取國民黨提名選立委

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桃園市議會議長邱奕勝的姪子邱繼泰（左2）17日宣布參選桃園市第6選區立委，將努力爭取國民黨提名、讓鄉親認同。他也表示，將以前台北市議員羅智強（中）為標竿。（邱繼泰競選服務處提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月17日

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（中央社記者葉臻桃園17日電）桃園市議會議長邱奕勝的姪子邱繼泰，今天宣布參選桃園市第6選區立委。他表示，將以「青力親為新泰度Go Taiwan（顧台灣）」為競選主軸，努力爭取國民黨提名、讓鄉親認同。

現年31歲的邱繼泰，曾在桃園市長張善政競選期間擔任青年發言人，他上午在八德區宣布投入桃園市第6選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區興仁里等12里）的立委選舉。

邱繼泰昨天即在臉書發文表示，國民黨前台北市議員羅智強宣布參選台北市大安區立委，讓他很佩服，羅智強相忍為黨的大無畏精神、全國性的宏觀視野，未來從政之路會以羅智強為標竿。

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邱繼泰今天表示，將全力爭取國民黨提名、讓鄉親認同；台灣目前面臨青年低薪、物價飆漲等問題，參選立委是想代表青年世代扛起責任、努力改革，為地方爭取福利與建設，相信有大家全力相挺，團結努力一定能贏得最後勝利。

邱奕勝則說，大家都希望桃園會更好，應該要有認真年輕的立委，他看著邱繼泰長大、在服務處歷練，若大家願意給邱繼泰機會，一定能為地方做更多事情；盼讓里長、議會、立院連成一線，邱繼泰也會遵照國民黨競選機制參加初選。（編輯：李錫璋）1120217