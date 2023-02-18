六龜冷鏈集貨包裝場動土 集運量將翻倍助外銷

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高雄六龜冷鏈理集貨包裝場18日舉辦動土典禮，高雄市長陳其邁（左2）、農委會主委陳吉仲（右2）及民進黨立委邱議瑩（左）等人出席執鏟。中央社記者洪學廣攝 112年2月18日

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（中央社記者洪學廣高雄18日電）高雄六龜冷鏈理集貨包裝場今天舉辦動土典禮，預計明年5月完工。高雄市長陳其邁表示，場區超過1000坪，完工後年集運量將從3000噸增至8000噸，讓六龜農業更現代化也幫助外銷。

陳其邁今天偕同農委會主委陳吉仲、民進黨立委邱議瑩出席六龜區農會「建構大型區域冷鏈暨大型蔬果理集貨包裝場計畫」動土典禮。新冷鏈集貨包裝場坐落六龜旗六公路旁，樓地板面積1172坪，內含集貨包裝場、RC冷藏庫、低溫處理室及碼頭理貨區等冷鏈區域，預計明年5月完工。

陳其邁表示，六龜是蓮霧、金煌芒果、山茶、木瓜等農產重要生產基地，在農會近年積極引導下，不僅規劃設置冷鏈場，更發揮創意，農產行銷推陳出新；透過年輕創意、企業行銷、結合電商通路等方式，讓農產品保持價格穩定，保障農民實質收入。

陳其邁指出，新冷鏈包裝集貨場完工啟用後，年集運量將從原3000噸提升至8000噸，提高2.5倍以上，讓六龜與高雄農業更加現代化。此外，集貨場因鄰近甲仙、桃源、杉林、美濃及茂林等產區，也將肩負起山區農產冷鏈儲運能量重任，對農產外銷有極大助益。

陳吉仲指出，新的集貨場設計為全程冷鏈，從源頭到市場保證果品新鮮安全、減少損耗及保存完整果品熟度。完工後可調節農產、提高外銷比例，有效增加農民實質收入；更承諾完工後的軟硬體設備，將由農委會與高市府協助，讓營運儘速到位。

高市農業局表示，原農產集貨場為租用，且腹地狹隘、不敷使用，六龜區農會民國109年起規劃購置新土地，並依據未來發展性超前佈署冷鏈場域，預計113年5月完工。

農業局指出，集貨場完工啟用後可大幅增加山區農產冷鏈儲運能量，未來內銷可通往全台果菜批發市場，外銷可透過高雄港或小港機場，將六龜及附近區域農產品銷往國際。（編輯：郭諭儒）1120218