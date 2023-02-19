配合公益古禮抓週 嘉義城隍廟捐百萬元助土耳其

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嘉義市「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓週活動19日登場，協辦單位嘉義城隍廟在市長黃敏惠（前左5）見證下，宣布捐助新台幣100萬元，助土耳其震災災民重建家園。中央社記者黃國芳攝 112年2月19日

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（中央社記者黃國芳嘉義市19日電）嘉義市第5屆「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓週活動今天舉行，協辦單位嘉義城隍廟在市長黃敏惠和參與家庭見證下，宣布捐助新台幣100萬元，幫助土耳其震災災民重建家園。

第5屆「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓週活動今天在嘉義市兒童福利服務中心登場，現場有40組親子家庭參與，寶寶們穿戴狀元帽及平安虎圍兜開心體驗古禮抓週樂趣，模樣相當可愛，黃敏惠到場祝福抓週寶寶們福氣滿滿、聰明健康快樂長大。

黃敏惠致詞表示，抓週儀式代表家庭對孩子滿滿的祝福與期待，從孩子出生的那一刻開始，每一個笑容、每一個相處的片段都是父母最珍貴的記憶。

黃敏惠指出，「滿月、收涎、抓週」是小孩成長重要時刻，父母都想要記錄下來，為孩子及家人留下珍貴回憶，「城隍佑民、文昌護子」公益古禮抓週活動相當具有意義；另外，更肯定嘉義城隍廟長期推動公益不落人後，將愛心送到震災重創的土耳其。

抓週活動主辦單位遊Love園親子館執行長翁紫銘表示，自辦理第1屆公益古禮抓週至今，每一屆抓週寶寶們的報名費都捐贈嘉義城隍廟慈善會作為社會公益基金，讓公益抓週活動別具意義。

嘉義城隍廟董事長賴永川指出，對於土耳其發生強震，廟方秉持著城隍爺與文昌帝君慈悲為懷、濟助弱勢無分國界的信念，捐助100萬元，幫助土耳其災民盡快修復傷痛並重建家園，也希望達到拋磚引玉效果，讓更多有能力的人一起伸出援手。（編輯：張雅淨）1120219