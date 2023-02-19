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台南逾8億元校園墊付案通過 15萬名學童受惠

2023/2/19 13:39（2/19 13:56 更新）
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17日閉幕的台南市議會第4屆第1次臨時會通過學童教育相關墊付案，金額最大為採購國產生鮮食材等計畫。圖為台南市長黃偉哲（左2）日前視察校園營養午餐。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞傳真 112年2月19日
17日閉幕的台南市議會第4屆第1次臨時會通過學童教育相關墊付案，金額最大為採購國產生鮮食材等計畫。圖為台南市長黃偉哲（左2）日前視察校園營養午餐。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞傳真 112年2月19日
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（中央社記者楊思瑞台南19日電）17日閉幕的台南市議會第4屆第1次臨時會共通過墊付預算逾新台幣23億元，其中有關照顧學童、建設校園共有4案，金額約8.58億元，市府預計可造福逾15萬名學童。

台南市政府教育局今天發布新聞稿指出，4案墊付案中，款項金額最大的是行政院核定一般性補助款「採用國產可追溯生鮮食材經費等計畫」，經費逾3億元，通過後可方便學校為學生爭取食材補助、維運偏鄉中央廚房、學校水電費和冷氣等費用。

台南市教育局指出，另外3案墊付案，關係人事經費和軟硬體建設，同樣有迫切性，所以才提送議會審議。

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教育局指出，推動學校午餐中央廚房，可以由大校協助供應鄰近小校，做到規模經濟又兼顧食安衛生，家長滿意度超過8成，市府並持續投入校舍修繕整建工程、雙語教學資源、建設數位教室等工作，讓學生擁有多元且安全學習環境。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，感謝台南市議會不分黨派議員，共同通過這4案備受家長們注目的墊付案，提案內容都牽涉到對學生的照顧和校園建設，包含學童營養午餐、數位學習資源、5G校園建置、雙語教學經費及教職員人事等，議會同意讓市府墊付，將造福台南市逾15萬名學童。（編輯：謝雅竹）1120219

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