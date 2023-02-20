基隆推劃綠斑馬 各區選1至2所國小3月底完工

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆市政府今天公布「行人友善2部曲」，將在7個行政區選定1至2所國小外圍劃設「綠色行人穿越道」（綠色斑馬線），預計3月底完成。

基隆市長謝國樑今天在記者會表示，經市府近期在路口積極宣導，甚至取締駕駛人不禮讓行人後，他發現駕駛人慢慢會禮讓行人，雖情況已有大幅改善，但還不夠全面，偶爾還會看到搶快的用路人。

謝國樑指出，除白色的斑馬線外，基隆市目前僅在火車站南站周邊劃設綠色斑馬線，市府將在7個行政區選定1至2所國小外圍，示範劃設綠色斑馬線，預計3月底完成，希望未來在各主要校園外圍和路口，都能劃設綠色斑馬線，提升行人在綠燈時的優先行走權。

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市府交通處長王圳宏表示，市府目前已選定在中正區正濱國小、信義區深美國小、仁愛區信義國小、中山區中和國小、安樂區建德國小、暖暖區碇內國小，七堵區則配合工務處道路刨鋪，將於七堵國小劃設綠色斑馬線，至於其他國小外圍劃設綠色斑馬線，市府將逐年編列預算全面推動。

王圳宏指出，綠色斑馬線具有色彩鮮明、防滑係數高、施工簡便，並能提高識別度及警覺性，強調行人路權和明確區分行走範圍等優點。（編輯：張銘坤）1120220