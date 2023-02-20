基隆雨精靈創作大賽徵件 前3名可獲獎金

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基隆市政府在童話藝術節活動開始前舉辦「雨精靈創作大賽」，徵件至3月10日，市長謝國樑（後中）邀請孩童畫出心中雨精靈模樣。中央社記者王朝鈺攝 112年2月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）基隆童話藝術節將於4月1日至4日在國門廣場及海洋廣場登場，市府在活動開始前舉辦「雨精靈創作大賽」，徵件至3月10日，邀請孩童畫出心中雨精靈模樣，前3名還有獎金。

基隆市長謝國樑今天在記者會表示，今年首度將聯合國永續發展目標（SDGs）融入童話藝術節，藉由教育與遊戲體驗的結合，讓民眾在參與過程中接觸環境保育議題，將教育扎根深化於生活，啟發大家的永續意識，致力將基隆打造成永續韌性的有愛城市。

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市府教育處透過新聞稿指出，在基隆童話藝術節開始前，市府特別舉辦「雨精靈創作大賽」，徵件時間自即日起至3月10日，採線上及實體收件，邀請全國就讀國小以下的孩童們盡情綻放想像力，以「雨」作為發想，畫出心中雨精靈的模樣。

教育處表示，得獎前3名分別可獲新台幣3000元、2000元、1000元獎金和獎狀，作品也將製作成周邊印章，搭配連假限定的「尋找雨精靈」集章活動，於活動4天放置於活動場域內，為活動增添更多童趣想像。（編輯：李錫璋）1120220