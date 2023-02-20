因應歐盟啟動碳邊境調整機制 高市輔導業者碳盤查

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歐盟10月將啟動碳邊境調整機制，高雄市環保局20日在本洲產業園區辦理說明會，邀請專家學者以碳邊境調整機制（CBAM）、盤查、減碳技術為題，向與會金屬、螺絲業者分享，吸引約百家廠商參與。（高雄市環保局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）歐盟10月將啟動碳邊境調整機制，要求進口產品申報碳含量，高雄岡山是螺絲、扣件產業重鎮，市府環保局今天表示，將成立螺絲業「碳盤查輔導團」，免費進廠輔導，助廠商面對國際淨零趨勢。

高雄市環保局今天於本洲產業園區辦理說明會，邀請專家學者以碳邊境調整機制（CBAM）、盤查、減碳技術為題向與會金屬及螺絲業者分享，吸引約百家廠商參與；環保局也表示，將成立螺絲業「碳盤查輔導團」，提供免費進廠輔導服務。

環保局會後發布新聞稿表示，歐盟將於今年10月啟動碳邊境調整機制，要求進口產品申報碳含量，除了原有的鋼鐵、水泥、鋁、化肥等產業，更擴及下游螺絲、螺栓等產品；高雄岡山是螺絲、扣件產業重鎮，CBAM上路後勢必面臨衝擊。

環保局指出，歐盟最新規定，CBAM將分階段推動，第一階段為今年10月起要求進口產品申報碳含量，2026年起根據碳含量收費，並逐年減少免費額度；因此碳盤查為產業首要面對問題，後續才能依據盤查結果進行製程設備改善。

由於金屬、螺絲業者並非環保署列管應盤查登錄碳排對象，且多為中小企業，較欠缺盤查、減碳能力，環保局今天說明會邀請產、學界專家分享扣件製程綠色製造技術及說明CBAM課徵範疇等。

環保局長張瑞琿表示，除了透過說明會建立產業CBAM、碳盤查觀念外，環保局也於今年成立「碳盤查輔導團」，由查證人員、資深盤查顧問、「高雄產業淨零大聯盟」鋼鐵及石化業業者組成，今年將提供企業免費盤查輔導服務。

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張瑞琿指出，「碳盤查輔導團」進廠將協助企業建立排放清冊，初步鎖定2大類對象，分別為今年環保署擴大列管的第二批排放源及岡山、本洲產業園區金屬螺絲業者，在1至2月陸續辦理說明會後，將於3至7月進廠實地輔導。

張瑞琿說，隨著歐盟CBAM申報10月上路、「氣候變遷因應法」2月15日正式公布，碳費最快明年徵收，呼籲產業必須加速碳盤查、製程改善、能源轉型等減碳工作，高雄市也將全力協助業者，共同面對國內外淨零浪潮。（編輯：陳仁華）1120220