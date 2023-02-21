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周春米3月率團訪日 拚產業與城市行銷

2023/2/21 12:58
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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）邊境逐步解封，屏東縣長周春米拚縣政，3月將率17家廠商組團參加亞洲最大規模的「東京國際食品展」，並前往大阪等地區考察交通運輸，做為屏東發展軌道運輸觀光參考。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將近3年來，屏東首次組團大型出訪，由屏東縣工商發展投資策進會、交通旅遊處規劃，預計3月5、6、7日在東京食品展參加台灣館開幕及陪同屏東參展企業，並了解日本市場消費狀況，隨後轉往大阪參訪企業及相關建設後，3月11日返國，為期7天行程緊湊，全力拚產業及城市交流。

周春米指出，在疫情爆發間，屏東曾多次主動援助日本城市防疫物資，當屏東鳳梨遭中國片面禁止進口時，日方也不吝伸出援手採購，雙方在彼此困難時互相扶助過難關，這次上任後首次出國訪問選擇日本，重視日本市場外，也希望更進一步促進台日友好。

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為讓屏東廠商有更高的能見度，周春米指示在東京食品展設置「屏東館」，參展業者包括六堆釀、金利食安、峰漁、浤良、大鵰生技、義香、豐誠、御田、健康樂活、健翔等10家知名廠商和企業同行；另有7家屏東廠商台灣農畜產、信功、屏榮、朝海、佳辰、家田、栗煬等，分布在農委會、水產冷凍、畜產工會等攤位，共計17家參展，為台灣參展縣市中規模最大。

周春米認為，恆春觀光鐵路為國家整體軌道路網建設一環，未來與高鐵延伸屏東、南迴鐵路雙軌化暨提速，加上高雄捷運延伸東港林邊計畫，可串聯提升整體軌道公共運輸系統服務水準，創造優質及便利的鐵路旅行體驗，盼中央加速期程，帶動屏東城市翻轉。（編輯：謝雅竹）1120221

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