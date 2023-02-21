228連假嘉縣部落小旅行 體驗鄒族文化和美食

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228連假將至，嘉義縣文化觀光局21日推薦5處鄒族熱門部落小旅行路線，到YUYUPAS優遊吧斯可欣賞鄒族歌舞表演。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 112年2月21日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）228連假遊客到嘉義阿里山不只可以看櫻花，還能體驗鄒族傳統文化和原住民美食；嘉義縣文化觀光局今天推薦5處熱門部落小旅行路線，可欣賞原住民歌舞表演，品嚐鄒族風味套餐。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿，推薦5處鄒族熱門部落小旅行路線，包括達娜伊谷自然生態公園、逐鹿文創園區、茶山村珈雅瑪部落、來吉山豬部落和YUYUPAS優遊吧斯。

縣長翁章梁指出，阿里山鄉自古至今都是鄒族的領域，原有7村8部落，2009年八八風災後，受災的鄒族原住民，遷至番路鄉牛埔農場成了第9個部落（逐鹿部落），豐富的部落文化值得一遊。

文觀局說，逐鹿部落距離國道3號中埔交流道僅20分鐘車程，最容易到達，部落裡設有「逐鹿文創園區」，除可欣賞歌舞表演、品嚐鄒族風味套餐，每週六、日還有限量大圓盤傳統龍眼木烤肉，園區外還能體驗餵梅花鹿及射箭DIY。

另外，「達娜伊谷自然生態公園」有忘憂谷美稱，清澈溪谷裡滿滿國寶級「鯝魚」；在阿里山鄉最南端的「茶山村珈雅瑪部落」，一般遊客容易錯過，卻保留許多傳統文化，提供客製化小旅行，「向天神取火」是不可錯過的節目之一。

文觀局指出，「來吉部落」路旁隨處可見山豬石頭彩繪，部落市集吃山豬套餐、體驗手洗愛玉、手作木製山豬。「YUYUPAS優遊吧斯」則提供精緻鄒族文化體驗，大片茶園與茅草屋群景色優美，還有「藍色楓葉」姐弟歌唱組合的動人嗓音，再品一杯阿里山咖啡徹底療癒身心。（編輯：謝雅竹）1120221

228連假將至，嘉義縣文化觀光局21日推薦5處熱門部落小旅行路線，縣長翁章梁（中）邀大家來茶山村珈雅瑪部落品嚐鄒族原住民風味套餐。中央社記者蔡智明攝 112年2月21日