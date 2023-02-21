北市112學年度公幼2歲專班數增加 多招收272人

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）因應幼兒園仍有缺額及2歲專班需求，台北市教育局盤點各區域餘裕後，112學年度將增開17班2歲專班、核定招生數272人，包含教室改裝、添購教具等約需多花費新台幣3000萬元。

台北市教育局今天上午在市政會議上報告3項112學年度幼兒教育重大措施，並獲台北市長蔣萬安裁示通過。

台北市教育局副局長陳素慧下午接受媒體聯訪時表示，3項措施包含增設公立及非營利幼兒園班數、公幼換新4年改善計畫及簡化申請公幼機制。

陳素慧說明，由於111學年度部分公幼3到5歲班仍有缺額，加上許多家長反映有2歲專班的需求，在考量招生情形、地區需求後，核定112學年度2歲專班招收數增加17班共272人，3到5歲班則不變。

她指出，幼兒園為增設2歲專班可能需要改裝教室、添購教具，這項措施預計需要花費新台幣3000萬元，若師資有缺額會在5月份辦理教徵。

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公幼換新部分，陳素慧說，由於許多公幼開設在中小學內，對比新成立的私幼而相較老舊，因此將編列每年5000萬元、共4年2億元的預算，讓公幼整修硬體、購買圖書。

至於公幼申請機制，陳素慧表示，112學年度延續往年採全面線上方式辦理，不過此次將與戶役政系統界接，直接以一階段辦理，特殊身分家庭不用再到校繳交證件，且家長可透過「即時揭示系統」知道登記順位與各園登記狀況。（編輯：戴光育）1120221