基隆市府將提預算購電動機車 綠營質疑藍軍相挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆21日電）基隆市府將提追加預算採購電動機車，民進黨市議員張秉鈞說，市長謝國樑別將選民期待七折八扣後還縮水，設下嚴苛門檻；國民黨市議員藍敏煌說，好政策都應該支持，不該分藍綠。

基隆市議會議長童子瑋今天出席基隆漁會舉辦推廣午仔魚活動，接受媒體聯訪表示，議會目前尚未收到市府提出追加預算，臨時會將在23日開議，待市府24日向議會充分報告預算編列、科目及如何使用，經市府與議會充分討論過後，才能更清楚政策方向。

童子瑋提醒，市府編列預算千萬不要排擠其他建設預算，其次，包含停車位和充電站等相關配套措施也要一併規劃，期待市府能提出說明。

民進黨籍市議員張秉鈞指出，謝國樑宣布的電動機車補助方案，完全建立在中央原有的汰舊換新補助上，且名額從選前號稱「5萬名」縮水至「1萬名以上」，資格又設重重條件，青年期待的「免費」，被市府偷換概念成「補助」。

民進黨籍市議員張顥瀚說，謝國樑在競選時對市民承諾「免費」提供就業青年1台Gogoro，但是到了今天變成「補助」，從染疫慰問金開始打折，Gogoro也打折，是不是對所有市民的承諾都會打折。

對於民進黨質疑，國民黨籍市議員藍敏煌接受中央社記者電訪指出，可能是誤解，當然是補助不是免費，這項政策是中央加上地方政府補助，最重要是推動聯合國2030年減碳目標，並鼓勵青年擔任志工，投入社會服務行列。

此外，藍敏煌指出，預算是逐年編列，並非一年就要採購5萬輛，如果能順利推動，市長4年任期內，每年採購1萬餘輛，4年任期就能採購5萬輛電動機車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

藍敏煌說，相關預算編列需經市府財主單位核准後，才能送至議會審查，應該不用擔心，接下來就是將追加預算送至議會審查，由各黨團提出看法，他希望好的政策都應該支持，不該分藍綠。

謝國樑今天在市務會議後記者會，說明青年電動機車政策進度，市府將提追加預算，編列採購超過1萬輛電動機車預算，每輛補助青年新台幣3萬元，中央針對個人有2部分補助，經濟部能源局補助7000元，環保署則有2000元和4000元2個級距補助，合計補助約4萬元，期盼議會支持，目標下半年開始交車。（編輯：方沛清）1120221