社區規劃師駐地輔導有成 苗縣打造環境改造亮點

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苗栗縣政府推動111年度社區規劃師駐地輔導計畫，21日在公館鄉石墻社區舉辦成果發表會，展現社區環境改造亮點，並表揚辦理改造的各績優協會。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年2月21日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣府推動111年度社區規劃師駐地輔導計畫今天舉辦成果展，展現績優社區環境改造亮點，並表揚辦理改造的各績優協會，苗栗縣長鍾東錦鼓勵各社區再接再厲，營造美好家園。

苗栗縣政府水利處指出，縣府自民國91年迄今，透過內政部營建署補助，積極推動社區規劃師駐地輔導計畫，藉由在地文化，帶動社區民眾積極參與環境改造，使社區夥伴對所處生活環境產生情感，進而達到自主維護管理的目標；這項計畫推動已邁入第21年，總補助金額已達新台幣8100萬元，約計245個社區環境改造點。

111年度苗栗縣社區規劃師駐地輔導計畫以「苗繪願景、同心協栗」為主題，除輔導團隊台灣社區培力學會與銅鑼灣創生發展協會合作改善的銅鑼火車站旁舊倉庫示範點外，徵選出12個社區，每社區補助15至40萬元辦理環境改造，最後評選出5個績優社區，今天移師公館鄉石墻社區辦理成果發表會。

鍾東錦、公館鄉長何在鑫及多名地方民代出席活動，頒發參與環境改造的社區感謝狀，並頒獎表揚辦理環境改造的績優協會，包括金獎－苗栗縣生產力發展協進會；銀獎－竹南鎮塭內社區發展協會、中華牧羊人青少年關懷協會；銅獎－頭份市後花園產業文化觀光發展協會、三灣文化產業觀光發展協會。

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其中，金獎得主苗栗縣生產力發展協進會，更透過輔導計畫施作成果，獲得內政部營建署舉辦的「城鄉魅力大賞獎」及高雄市建築經營協會舉辦的「建築園冶獎」。

鍾東錦指出，社區規劃師駐地輔導計畫由社區幹部帶領民眾共同改善社區環境，近年有許多青年團隊加入，透過經驗傳承、激發創新與作為，共同為家園環境改造努力，縣府也將持續爭取營建署補助經費，期盼各社區再接再厲，打造美好家園。（編輯：戴光育）1120221