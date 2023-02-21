力積電加碼投資銅科廠600億 苗縣府樂見帶動就業

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）苗栗縣府今天表示，晶圓代工廠力積電近日宣布未來3年在竹科銅鑼園區新廠加碼投資新台幣600億元，力積電銅科廠區竣工後將創造逾3600個工作機會，樂見帶動產業發展與就業。

苗栗縣政府工商發展處透過新聞資料指出，力晶積成電子製造股份有限公司於民國110年3月在苗栗縣投資2780億元興建2座12吋晶圓廠的銅科新廠。

根據經濟部「投資台灣事務所」官網近日公布，力積電銅科新廠預計於未來3年度投資600億元，導入智慧化產線，結合AI（人工智慧）、大數據、物聯網等創新技術，提升製造實力，累計投資將達3380億元。

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苗栗縣府表示，力積電投資持續引進節能減碳技術，並規劃提高綠電使用比率、能源及資源回收系統，銅科廠區竣工啟用後，將可提供逾3600個工作機會，除帶動周邊就業機會，也可間接促進在地協力廠商發展。

工商發展處指出，為加速招商引資及創造在地就業機會，苗栗縣長鍾東錦2月8日首次召開「苗栗縣工業聯繫會報」了解各工業區廠商進駐狀況及問題，往後每季將定期邀集廠商代表開會，持續打造友善投資環境。（編輯：戴光育）1120221