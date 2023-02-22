蔣萬安指228活動安排中 若遇抗議平常心

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（中央社記者陳怡璇台北22日電）228紀念日即將到來，台北市長蔣萬安今天表示，秉持著還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解方向前進，紀念活動文化局都在安排；至於是否擔心被抗議，他回「平常心」。

蔣萬安今天出席樂齡市民進修券發布記者會，聯訪時被問及228紀念日相關問題。

蔣萬安說，昨天跟幾名228受難者家屬碰面，持續傾聽、了解他們心中想法。台灣本來就是民主多元社會，每種聲音都應該尊重，秉持著還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解方向前進。

而獨派團體台灣國家聯盟拒絕228紀念活動與台北市長蔣萬安同台，媒體追問活動當天如何進行，蔣萬安僅回由文化局安排中；是否擔心家屬來抗議，蔣萬安則說平常心。

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另外，前發言人羅旺哲的請辭與民政局長陳永德自曝萌生退意，使外界認為北市府決策圈太小。蔣萬安回應，台北市政府是一個團隊，市政推動是大家一起通力合作，共同努力往前走。

蔣萬安並說，跟陳永德本來就很熟，也有跟陳永德通電話了解情況，陳永德努力推動民政局相關政策，很感謝陳永德，也希望大家除了工作以外，也可以好好照顧家庭跟身體健康。（編輯：張銘坤）1120222