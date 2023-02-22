台鐵樹林站拍賣遺失物 精品包掉滿皮屑不拍銷毀

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）台鐵樹林車站今天拍賣逾期旅客遺失物，近300名民眾競標相機、高爾夫球桿、腳踏車、精品包等，全新可攜式電子遊戲機以1萬3000元拍出，得主高呼值得。

台鐵樹林站站長吳佳陽告訴中央社記者，今天的拍賣會是旅客遺失物，都是保管2年以上沒人認領，在逾期後台鐵取得所有權，展開拍賣。拍完後不負責售後服務與瑕疵擔保責任。

拍賣現場上午9時30分許在台鐵車站大廳舉行，湧入約300名民眾爭看與競標，有些人站上椅子要求拍賣官說出照相機型號，甚至詢問最大光圈與焦距，讓其他的民眾驚呼，直稱相當專業有備而來。有幾款名牌相機都拍出上萬元價格。

張姓拍賣官賣力拍賣各項商品，坦言未預期有這麼多人到場競標，為緩和現場氣氛還高歌一曲，另外笑稱自己的3歲女兒可以伴遊得標者。他說，大家競逐提高拍賣價讓他嚇到，「也有點扯」，因不確認商品真偽、不負責商品保存狀況，民眾要三思先考慮能承擔風險再下標。

今天競標商品琳瑯滿目有103個品項，包括Switch、各廠牌手錶、高爾夫球桿、捷安特腳踏車、大理石不沾鍋、可攜式電子遊戲機、各品牌相機、腳架、不鏽鋼快煮壺、行動電源等，但受限於醫療法規定，血壓計則不拍賣。

所有的遺失物，除了一項吊飾流標外，其他都拍出。其中，有一款名牌包，取出時外表亮眼，但吳佳陽表示，因為皮包損毀嚴重、外觀脫皮，皮屑掉一地，且不確定真偽，因此最後決定不拍賣，交由政風單位銷毀。

拍賣從照相機腳架開始，現場氣氛熱絡，14支一套的高爾夫球桿喊價新台幣5500元拍出，拍到全新的微電腦智慧電子鍋、全新的大理石不沾鍋、快煮壺也引起現場驚呼。

數台可攜式電子遊戲機拍賣時又引起另一波追逐競標，其中，幾乎全新的Switch遊戲機，從底價7000元開始拍賣，還附7張遊戲軟體光碟，一路競標，得標主男子以新台幣1萬3000元得標。他趕忙去提款機領鈔票後取貨，看過記憶碟片遊戲內容後，滿意的說相當值得。

拍賣會也穿插教導民眾，搭車如何不要忘記隨身物品，拍賣在上午11時30分許結束後，還有民眾看到新聞報導，匆匆跑來想要競標，可惜已經全部拍完。（編輯：張銘坤）1120222

台鐵樹林車站22日拍賣逾期旅客遺失物，競標商品琳瑯滿目。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月22日

台鐵樹林車站22日拍賣逾期旅客遺失物，全新可攜式電子遊戲機以新台幣1萬3000元拍出，得主高呼值得。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月22日

台鐵樹林車站22日拍賣逾期旅客遺失物，獲熱烈迴響，近300名民眾湧入車站，競標相機、高爾夫球桿、腳踏車、精品包等。中央社記者黃旭昇新北攝 112年2月22日