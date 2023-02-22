全台唯一 28尊神明石門水庫遊湖遶境

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桃園市渡船遊艇商業同業公會與大溪區百吉復興宮22日共同舉辦石門水庫水上媽祖遶境祈福活動，限額200名信眾免費登船參與。（桃園市渡船遊艇商業同業公會提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月22日

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（中央社記者葉臻桃園22日電）有50餘年歷史、全台唯一的水上媽祖遶境祈福活動，今天上午在石門水庫盛大舉行，共有28艘遊艇公艇，帶領媽姐、開漳聖王等28尊神明遊湖遶境，限額200名信眾免費登船參與。

桃園市渡船遊艇商業同業公會與大溪區百吉復興宮，上午舉辦石門水庫水上媽祖遶境祈福活動，遶境遊艇從阿姆坪碼頭出發，一路遶經水庫大壩，中停薑母島百年土地公廟鎮安宮。

公會指出，遊艇業者及在地民眾為感念媽祖庇佑水庫行船安全，每年農曆2月初3（今年為2月22日）都會舉行媽祖遶境水庫祈福活動，已有逾50年歷史。

公會表示，今年適逢大溪百吉復興宮遷廟60週年慶典，吸引近千名遊客前往，但僅開放200個名額登船水上繞境，另發500張乘船優待票，給沒辦法搭上遊艇的香客乘船優惠。

桃園市渡船遊艇商業同業公會總幹事陳咪春表示，石門水庫的遊湖觀光生意，疫情後回升約7成，仍在努力中；石門水庫園區委外營運後，入園收費方式改變，過年期間還造成塞車，園內餐飲服務也不夠完善，希望市府等相關單位協助改善，讓遊客在園區停留更久。

水利署北區水資源局副局長郭耀程說，石門水庫目前蓄水量約8成，水上媽祖遶境祈福活動有助於民心安定，北水局今天也同步在現場辦理愛護水資源教育宣導。（編輯：張銘坤）1120222

石門水庫水上媽祖遶境祈福活動22日舉行，遊艇從阿姆坪碼頭出發，一路遶經水庫大壩，中停薑母島百年土地公廟鎮安宮。（北水局提供） 中央社記者葉臻傳真 112年2月22日