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蔣萬安派李四川訪日 將致小池百合子感謝信

2023/2/22 16:04
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（中央社記者陳怡璇台北22日電）台北市長蔣萬安今天證實，將指派副市長李四川出訪日本；李四川則說，將於2月26日至3月1日赴東京參加全球城市永續高峰會，也會轉交蔣萬安的感謝信給東京都知事小池百合子。

李四川說，應小池百合子之邀，將至日本東京參加全球城市永續高峰會，以台北市淨零排放的氣候變遷議題發表演講，將與小池百合子見面，轉交蔣萬安的親筆信，內容為感謝小池百合子在蔣萬安當選時發來當選賀電，並邀請來台交流。

至於外界解讀此行是為蔣萬安未來出訪探路，李四川不諱言：「是」。

知情人士指出，這是蔣市府上任來首個海外參訪，意義重大，但蔣萬安並未親自參加的原因除了公務眾多，228紀念日也是一個因素；若蔣萬安只參加前面的行程而提前回台，恐怕禮數不周，因此還是指派李四川全程參與。

據了解，李四川會分享北市住商、運輸、廢棄物的處理經驗與目標，其他行程還有參觀資訊展、參訪氫能動力船等；而此次會議有30多國參加，是一個好機會能跟大家打招呼，並邀請各國來北市參加3月的智慧城市展。

至於後續蔣萬安是否有出訪行程，以及雙城論壇進度等，知情人士說都要看後續規劃，沒有預設時間。（編輯：蕭博文）1120222

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