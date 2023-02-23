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竹縣遊牧音樂館2/24開幕 原民展演添新空間

2023/2/23 15:46（2/23 15:51 更新）
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新竹縣政府原住民族行政處為推廣竹東在地特有原民文化，過去成立原民產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，並持續提升展演廳環境，在中心內打造「遊牧音樂館」，為原民餐飲結合展演的複合式空間，24日將開幕。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月23日
新竹縣政府原住民族行政處為推廣竹東在地特有原民文化，過去成立原民產業展銷中心「Wah！幾散竹東」，並持續提升展演廳環境，在中心內打造「遊牧音樂館」，為原民餐飲結合展演的複合式空間，24日將開幕。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 112年2月23日
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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）新竹縣政府今天指出，新竹縣原住民產業展銷中心「WAH!幾散竹東」內的「遊牧音樂館」明天開幕，為原民餐飲結合展演的複合式空間，行銷竹縣原住民文化。

新竹縣原住民族行政處向中央社記者表示，為推廣竹東在地特有原民文化，過去成立「WAH！幾散竹東」空間；縣府持續提升展演廳環境，在中心內打造「遊牧音樂館」，為原民餐飲結合展演的複合式空間。

原民處指出，為發展原民樂舞表演產業，今年推出無樂不響系列等活動，盼透過音樂館主題性活動，除增加場域豐富性外，也提升當地歌手、藝人演出機會，創造原民樂舞產業經濟價值。

原民處表示，「遊牧音樂館」明天開幕啟用，現場除安排免費原民美食，還有歌手曾靜玟、黃詩甜等人到場演出，邀請民眾參加感受原住民文化。（編輯：戴光育）1120223

#曾靜玟
#黃詩甜
#原民處
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